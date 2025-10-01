Trong 24 giờ, camera AI trên cao tốc "soi" 32 tài xế không thắt dây an toàn

Ngày 1/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 30/9 đến 12h cùng ngày, camera AI được lắp đặt tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 8.582 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 71km/h.

Một tài xế xe khách không thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Theo C08, trong số hơn 8.500 phương tiện nêu trên, camera AI phát hiện 32 tài xế không thắt dây an toàn, 3 trường hợp dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Cục CSGT cho biết, các trường hợp vi phạm nêu trên đều được CSGT gửi thông báo tới chủ phương tiện và xử lý theo quy định.

Cục CSGT cho biết, sau khi camera AI ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi…. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai.

Hiện camera AI có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy.