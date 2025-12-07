TPHCM ứng phó với áp thấp nhiệt đới mới đang hướng vào Biển Đông

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trong các ngày tiếp theo (Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV quốc gia).

Theo Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hồi 7h ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần

Từ sáng ngày 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng từ 2-4m; riêng vùng biển Lâm Đồng có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, độ cao sóng 3-5m.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

UBND các phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Đài Thông tin Duyên hải thành phố quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thường xuyên thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp.

Các đơn vị tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nắm chắc vị trí, tọa độ các tàu cá đang hoạt động đánh bắt xa bờ, số lượng thuyền viên, tình trạng của tàu thuộc phạm vi quản lý, nhất là tàu cá đang đánh bắt trong khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho tàu di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.