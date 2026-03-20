TPHCM triển khai dự án cầu đường Bình Tiên gần 3.000 tỷ đồng

Người quyết định đầu tư là Chủ tịch UBND TPHCM; chủ đầu tư là Ban Giao thông. Đơn vị lập báo cáo khả thi là liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm, Công ty CP IDECO Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cao Cường.

Vị trí dự kiến triển khai dự án cầu đường Bình Tiên (Ảnh: Nam Anh).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.915 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028.

Các hạng mục chính gồm xây dựng cầu vượt dài 3,1km, rộng 16-30,5m, từ đường Bình Tiên đi qua kênh Tàu Hũ và Kênh Đôi; xây dựng đường đầu cầu dài 200m, đường song hành dưới cầu dài khoảng 3,3km; hệ thống thoát nước, chiếu sáng, kiến trúc mỹ thuật, cây xanh...

Tuyến đường có vai trò kết nối các phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông, xã Bình Hưng. Điểm đầu tuyến giao với đường Phạm Văn Chí; điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Linh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,66km.

Hướng tuyến dự án cầu đường Bình Tiên (Đồ họa: Ngọc Tân).

Dự án được đầu tư nhằm hình thành trục giao thông đô thị hướng tâm; tăng cường kết nối trung tâm thành phố với khu Nam và các tuyến vành đai; góp phần giảm tải giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.