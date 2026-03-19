TPHCM thu hồi hơn 5.000m2 đất tại Khu Công nghệ cao

UBND TPHCM vừa ban hành thông báo thu hồi khu đất tại Lô HT-4-1, đường D16, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú. Quyết định được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 liên quan trường hợp chấm dứt dự án đầu tư.

Khu đất bị thu hồi có diện tích hơn 5.000m2, từng được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty TNHH Công nghệ G7 thuê theo quyết định số 389 năm 2019. Ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 11/12/2019.

Theo thông báo, lý do thu hồi xuất phát từ việc doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng và đã có đơn tự nguyện trả lại mặt bằng vào ngày 20/3/2024.

Thời gian thực hiện việc thu hồi là 10 ngày kể từ ngày 12/3. Sau khi hết thời hạn nêu trên, cơ quan Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi theo quy định pháp luật.

UBND TPHCM giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức thông báo đến doanh nghiệp. Nếu đơn vị không tiếp nhận hoặc vắng mặt, cơ quan quản lý sẽ lập biên bản và niêm yết công khai tại trụ sở theo đúng quy định.