TPHCM đề nghị 3 nhà mạng nghiên cứu thử nghiệm 6G

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã có công văn gửi Tập đoàn Viettel, VNPT và MobiFone về việc nghiên cứu, phát triển công nghệ di động thế hệ thứ 6 (6G) trong năm 2026, đồng thời phối hợp triển khai thí điểm phủ sóng 6G tại một số khu vực trên địa bàn.

TPHCM sẽ nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực trên địa bàn trong năm nay (Ảnh: CNN).

Theo ý kiến của các nhà mạng, công nghệ 6G vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có chuẩn kỹ thuật chính thức, chưa có thiết bị đầu cuối 6G thương mại phổ biến trên thị trường.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông di động đang tập trung phát triển mạng 5G, chưa có kế hoạch nghiên cứu và triển khai công nghệ 6G. Việc nghiên cứu công nghệ 6G là chiến lược ở cấp Tập đoàn viễn thông.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đề nghị các đơn vị quan tâm và có văn bản phản hồi trước ngày 7/3 để làm cơ sở phối hợp, triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó vào giữa tháng 2, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trên địa bàn TPHCM trong năm 2026.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng; bảo đảm phủ sóng 5G đạt 95% dân số, 100% tại các khu đô thị lớn, khu khoa học công nghệ, khu công nghiệp, khu công nghệ cao…

Cùng với đó, TPHCM sẽ nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực trên địa bàn. Việc phát triển mạng di động thế hệ thứ sáu cũng nằm trong nhóm Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Về những nhiệm vụ và giải pháp ưu tiên triển khai trong năm 2026, TPHCM tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; xóa bỏ mọi rào cản cản trở phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh.