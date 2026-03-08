TPHCM mở rộng Khu Công nghệ cao gần 200ha về hướng cù lao Long Phước

Theo tờ trình gửi Thủ tướng, phạm vi mở rộng Khu Công nghệ cao có diện tích khoảng 194,84ha, nằm tại phường Long Phước (cù lao Long Phước). Khu đất có phía Bắc và Tây giáp sông Tắc, phía Đông giáp rạch Bà Nghiêm và rạch Ván, phía Nam giáp sông Tắc, rạch Đỏ và rạch Bà Nghiêm.

Khu vực này nằm gần Khu Công nghệ cao hiện hữu, cách khoảng 1,7 km và có thể kết nối thông qua các tuyến đường Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển, Phước Thiện (qua cầu Long Đại).

Trong tương lai, thành phố dự kiến xây dựng tuyến đường rộng 40m nối từ đường D1 của Khu Công nghệ cao đến đường Nguyễn Xiển, kết nối với Vành đai 3 và khu vực mở rộng, kèm theo cầu vượt sông Tắc dài khoảng 300m.

Vị trí dự kiến mở rộng Khu Công nghệ cao TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo quy hoạch dự kiến, khoảng 166,2ha, tương đương 85,3% diện tích, được bố trí cho khu nghiên cứu phát triển liên kết đại học - doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ cao và sản xuất thử nghiệm công nghệ cao.

Ngoài ra, phạm vi quy hoạch còn có các khu quản lý và dịch vụ phức hợp, khu triển lãm thành tựu nghiên cứu, thương mại dịch vụ, hệ thống công viên, cây xanh ven sông rạch...

Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án mở rộng Khu Công nghệ cao TPHCM là khoảng 17.400 tỷ đồng; gồm 16.327 tỷ đồng ngân sách Nhà nước, còn lại là vốn huy động. Trong đó, chi phí chuẩn bị đầu tư hơn 12 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 12.591 tỷ đồng; chi phí xây dựng hạ tầng khoảng 4.200 tỷ đồng...

TPHCM sẽ triển khai dự án trong gần 9 năm (2025-2033). Mục tiêu dự án là hình thành trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thương mại hóa công nghệ.

Khu vực này cũng được định hướng liên kết với các trường đại học trong khu vực, đặc biệt là Đại học Quốc gia TPHCM, nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực khoa học - công nghệ nội sinh.

Một góc Khu Công nghệ cao TPHCM, đoạn giáp xa lộ Hà Nội (Ảnh: Ngọc Tân).

Thành phố đánh giá việc mở rộng Khu Công nghệ cao là cần thiết để khắc phục hạn chế về không gian của khu vực hiện hữu, đồng thời tạo động lực phát triển cho Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông.

Trong tờ trình, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng giao thành phố triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực mở rộng theo quy định về đầu tư công sau khi đề án được phê duyệt.

Sau hơn 20 năm hình thành, Khu Công nghệ cao TPHCM đến nay đã hoàn chỉnh hạ tầng trên diện tích 913ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 64,05% đất quy hoạch cho hoạt động đa lĩnh vực công nghệ cao; thu hút và cấp phép đầu tư 161 dự án, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn từ nhiều quốc gia.