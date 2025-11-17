TPHCM se lạnh sáng đầu tuần, người dân mặc thêm áo giữ ấm

Sáng 17/11, thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh, nhiều khu vực xuất hiện mưa nhẹ. Người dân đi làm, đưa con đến trường phải mặc thêm áo, đeo găng tay để giữ ấm.

"Từ qua đến nay, thời tiết TPHCM khá dễ chịu, sáng nay có mưa nhẹ nên tôi mặc áo mưa vừa để tránh ướt, đồng thời giúp giữ ấm", anh Quý (SN 1994, ngụ phường Linh Xuân) chia sẻ.

Người dân TPHCM mặc áo khoác, đeo găng tay giữ ấm trong thời tiết se lạnh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay, TPHCM nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia Lê Đình Quyết, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, TPHCM se lạnh do áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc liên tục tăng cường xuống, kéo theo gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trên các vùng biển phía Nam.

Thời tiết se lạnh kết hợp mưa nhẹ khiến bầu trời TPHCM sáng nay mù sương (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài ra, rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc và áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ lấn Tây khiến nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh dần, ảnh hưởng đến thời tiết khu vực.

Trong hôm nay đến ngày mai (18/11), áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh hơn, sau đó cường độ ổn định và suy yếu. Đến ngày 19/11, rãnh áp thấp xích đạo lùi về phía Nam, đồng thời nhiễu động gió Đông suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của các hình thế trên, khu vực Nam Bộ nói chung và TPHCM nói riêng sẽ mát mẻ trong vài ngày tới. Tuy nhiên, mưa dông gia tăng, có nguy cơ gây ngập cục bộ.