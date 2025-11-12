Người dân TPHCM chật vật di chuyển trong cơn mưa lớn vào sáng sớm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn 6h, mưa lớn đổ xuống tại phường Linh Xuân, Tam Bình, Hiệp Bình. Cơn mưa dày hạt kèm gió mạnh khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trên các tuyến đường như Đỗ Mười, Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng…, dòng người đội mưa đi làm, đưa con đến trường trong cơn mưa trắng xóa. Một số người dừng lại trú dưới mái hiên, trạm xe buýt, chờ mưa ngớt rồi mới tiếp tục di chuyển.

“Mưa xối xả, tôi sợ ướt hết đồ nên phải ghé tạm vào hiên nhà bên đường trú mưa, đợi tạnh rồi mới dám chạy tiếp đến công ty”, một người dân cho biết.

Cơn mưa lớn khiến nhiều người dân chật vật di chuyển trong sáng 12/11 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 6h40, hình ảnh từ mây vệ tinh cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên tại khu vực phường Cát Lái, Bình Trưng, Long Trường, Long Phước, Phước Long, Hiệp Bình, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp và các xã Nhà Bè, Cần Giờ, Phước Hải,...

Trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các phường, xã nói trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Người dân TPHCM đội mưa đi làm vào sáng sớm (Ảnh: Hoàng Hướng)

Lượng mưa phổ biến 10-80mm, có nơi trên 90mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Người dân cần chủ động theo dõi bản tin cảnh báo mưa lớn, dông lốc, sét từ cơ quan khí tượng. Khi ra đường, người dân cần chú ý mưa to có thể gây ngập sâu, nước chảy xiết.