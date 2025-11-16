TPHCM se lạnh sáng cuối tuần, chuẩn bị đón đợt mưa lớn

Sáng sớm 16/11, người dân TPHCM ra đường cảm thấy dễ chịu vì thời tiết mát mẻ. Nhiều người đi tập thể dục cho biết, cảm giác trong sáng cuối tuần đã “dễ thở” hơn so với những ngày nắng nóng trước đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia Lê Đình Quyết, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, TPHCM se lạnh do áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc liên tục tăng cường xuống, kéo theo gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trên các vùng biển phía Nam.

TPHCM se lạnh do áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài ra, rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc và áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ lấn Tây khiến nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh dần, ảnh hưởng đến thời tiết khu vực.

Từ hôm nay đến ngày 18/11, mưa dông gia tăng nhiều nơi ở TPHCM, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong các ngày 17/11 và 18/11, áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh hơn, sau đó cường độ ổn định và suy yếu. Đến ngày 19/11, rãnh áp thấp xích đạo lùi về phía Nam, đồng thời nhiễu động gió Đông suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của các hình thế trên, khu vực Nam Bộ nói chung và TPHCM nói riêng sẽ mát mẻ trong vài ngày tới. Tuy nhiên, mưa dông gia tăng, có nguy cơ gây ngập cục bộ.

"Người dân cần đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng", ông Quyết khuyến cáo.