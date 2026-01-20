TPHCM muốn tăng mức phạt việc thi công ẩu làm ảnh hưởng giao thông

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng tăng mức xử phạt và mở rộng trách nhiệm đối với các hành vi thi công gây ảnh hưởng đến kết cấu đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, tình trạng thi công dự án gây ảnh hưởng giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Các vi phạm phổ biến gồm: thi công trên đường bộ, nhưng không bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, người điều tiết theo quy định; chiếm dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; chậm hoàn trả mặt đường sau khi hoàn thành hạng mục.

Rào chắn phục vụ thi công một dự án trên địa bàn TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo Sở Xây dựng, những hành vi này đã có quy định xử phạt. Mức phạt hiện hành phổ biến 4-14 triệu đồng là chưa đủ sức răn đe.

Vừa qua, Nghị định 336/2025/NĐ-CP được ban hành (có hiệu lực từ ngày 1/3) đã nâng mức phạt tiền gấp đôi đối với một số hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, nghị định chưa quy định việc xử phạt đồng thời chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công, dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm giảm hiệu quả xử lý vi phạm.

Do đó, Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung quy định theo hướng tăng mức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Các quy định cần sửa đổi theo hướng cho phép nhà chức trách áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả, hoàn trả hiện trạng ban đầu; đình chỉ thi công các công trình có vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần.

Sở Xây dựng cũng đề xuất bổ sung quy định xử phạt đối với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công khi để xảy ra vi phạm. Việc này nhằm làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể, nâng cao hiệu lực quản lý và hạn chế tái diễn.