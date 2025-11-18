Điều chỉnh công tác 2 Phó Chủ tịch TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ra các quyết định phân công công việc đối với các Phó Chủ tịch thành phố. Các quyết định được đưa ra sau khi UBND TPHCM có thay đổi một số vị trí lãnh đạo và trước yêu cầu thực tế của công việc.

Theo đó, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, sẽ chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc thường xuyên, hàng ngày của UBND thành phố. Ông Nguyễn Lộc Hà thực hiện các nhiệm vụ thay nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ vừa được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (Ảnh: B.D.).

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng phân công Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn. Việc điều chỉnh này nhằm đáp ứng điều kiện thực tế và yêu cầu công tác, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt, đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án đường sắt.

Ông Bùi Xuân Cường sẽ chỉ đạo, điều phối giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án đường sắt; trực tiếp xem xét, xử lý và ký tất cả hồ sơ, văn bản liên quan đến triển khai, quy hoạch, đầu tư, thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực, dự án đường sắt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường (Ảnh: Hữu Khoa).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (SN 1974, quê tại TPHCM) có trình độ Cử nhân Kiến trúc, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Lộc Hà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025 từ tháng 12/2024 đến nay. Trước đó, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Từ ngày 1/7, ông Nguyễn Lộc Hà được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường (SN 1975, quê tại Ninh Bình) có trình độ chuyên môn Tiến sỹ Xây dựng công trình, Thạc sỹ Kỹ thuật, Thạc sỹ Quản lý hành chính công, kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Bùi Xuân Cường được các đại biểu HĐND TPHCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM từ ngày 11/10/2022.

Ông Bùi Xuân Cường có quá trình công tác dài tại TPHCM, gắn bó với ngành giao thông vận tải. Ông từng là Phó phòng rồi Trưởng phòng Quản lý giao thông trực thuộc Sở GTVT TPHCM.

Cuối năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM. Ông đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố vào năm 2014.

Năm 2015, ông Cường tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT TPHCM.

Sau 4 năm công tác, ông Bùi Xuân Cường quay lại giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM từ năm 2019 đến năm 2022.