TPHCM kiện toàn Ủy ban bầu cử gồm 32 thành viên

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Chủ tịch, 8 Phó Chủ tịch và 23 Ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong đó, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, giữ chức Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM. Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch thường trực ủy ban bầu cử.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM (Ảnh: Yến Nhi).

Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 người ứng cử tại 13 đơn vị; cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.