Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh ứng cử đại biểu HĐND TPHCM

Theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG Lê Hồng Minh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 19. Đơn vị bầu cử này gồm các phường Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận.

Ông Lê Hồng Minh (SN 1977) quê quán tại thành phố Đà Nẵng, có trình độ cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Sơ cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Hồng Minh đã sáng lập Vinagame (tiền thân của VNG) vào năm 2004. Ông từng được vinh danh là một trong 10 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất đến Internet Việt Nam (2007-2017) và nhận bằng khen của Thủ tướng cho những đóng góp tích cực vào sự phát triển của lĩnh vực công nghệ năm 2014.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG Lê Hồng Minh (Ảnh: VNG).

Hiện nay, VNG sở hữu hệ sinh thái kỹ thuật số với danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng thuộc 4 nhóm chính, bao gồm trò chơi trực tuyến, Zalo, Zalopay và doanh nghiệp số.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 người ứng cử tại 13 đơn vị; cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.

Từ ngày 26/2, hơn 4.500 cử tri thuộc phường Tam Thắng, phường Phước Thắng, xã Long Sơn (TPHCM), đã thực hiện bầu cử sớm. Việc tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm nhằm đảm bảo quyền cử tri, thực hiện quyền công dân đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ đặc biệt trên biển, hải đảo.

Trong đợt bầu cử sớm tại TPHCM, tàu chuyên dụng được sử dụng để phục vụ công tác bỏ phiếu trên nhà giàn, tàu trực và tàu cá. Phương án sử dụng máy bay trực thăng đưa thùng phiếu tới các giàn khoan trên biển cũng được chuẩn bị để áp dụng trong trường hợp cần thiết.

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, tính đến ngày 27/2, thành phố có 1.280 cử tri đã đi bầu cử sớm.