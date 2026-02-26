Cử tri mặc áo mưa đi bầu cử sớm ở TPHCM

Sáng 26/2, TPHCM khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 khu vực bầu cử sớm thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Mặc dù thời tiết gặp chút bất lợi, quá trình chuẩn bị vẫn đảm bảo đúng quy định, thông suốt.

Cử tri mặc áo mưa đi bầu cử tại phường Tam Thắng (Ảnh: V.D.).

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại Công ty Bay dịch vụ Miền Nam (phường Tam Thắng), từ sáng, trời mưa nặng hạt, các cử tri vẫn có mặt đúng giờ theo quy định để chuẩn bị công tác bỏ phiếu.

Thành viên Ủy ban bầu cử khẩn trương kiểm tra danh sách cử tri, thùng phiếu; công tác an ninh, y tế sẵn sàng.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng, cho biết, địa phương có số lượng cử tri bỏ phiếu sớm đông nhất trong 3 phường của TPHCM với 2.800 người. Đây là những công dân phải thực hiện nhiệm vụ, công tác tại các đơn vị trên biển.

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Võ Văn Minh kiểm tra công tác bầu cử tại phường Tam Thắng (Ảnh: V.D.).

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 7 chủ yếu là công nhân, kỹ sư của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thường xuyên làm việc theo ca kíp, ra giàn khoan dài ngày.

Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức bỏ phiếu sớm tại bến cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển và tiễn 2 đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ bầu cử sớm tại các nhà giàn DK1, tàu trực, ngư dân ta đang khai thác thủy hải sản trên biển.

Tham gia bầu cử sớm tại bến là cử tri thuộc tổ bầu cử và cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các tàu của Vùng 2 Hải quân chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải Quân thực hiện bỏ phiếu sớm (Ảnh: Văn Đường).

Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức khai mạc bầu cử sớm tại nhà giàn DK1 và tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hai tàu chuyên trách sẽ đưa thùng phiếu đến từng điểm, đồng thời xây dựng phương án không để ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, với vai trò làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân rất vinh dự, tự hào khi là nơi đầu tiên của cả nước được thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM, góp phần thành công cuộc bầu cử cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp.

Người dân bỏ phiếu sớm tại TPHCM (Ảnh: V.D.).

Ông Hoàng Trung Hiếu (Chi đội Kiểm ngư kiểm ngư số 2), Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực số 2, cho biết, do đặc thù nhiều cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, công tác chuẩn bị được triển khai sớm và kỹ lưỡng từng chi tiết.

Dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa to từ rạng sáng, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn có mặt từ sớm, sẵn sàng tham gia bầu cử.