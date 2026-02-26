Cử tri mặc áo mưa đi bầu cử sớm ở TPHCM
(Dân trí) - Dưới cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn cử tri tại TPHCM mặc áo mưa, đến điểm bỏ phiếu sớm để thực hiện quyền công dân. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Sáng 26/2, TPHCM khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 khu vực bầu cử sớm thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Mặc dù thời tiết gặp chút bất lợi, quá trình chuẩn bị vẫn đảm bảo đúng quy định, thông suốt.
Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại Công ty Bay dịch vụ Miền Nam (phường Tam Thắng), từ sáng, trời mưa nặng hạt, các cử tri vẫn có mặt đúng giờ theo quy định để chuẩn bị công tác bỏ phiếu.
Thành viên Ủy ban bầu cử khẩn trương kiểm tra danh sách cử tri, thùng phiếu; công tác an ninh, y tế sẵn sàng.
Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng, cho biết, địa phương có số lượng cử tri bỏ phiếu sớm đông nhất trong 3 phường của TPHCM với 2.800 người. Đây là những công dân phải thực hiện nhiệm vụ, công tác tại các đơn vị trên biển.
Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 7 chủ yếu là công nhân, kỹ sư của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thường xuyên làm việc theo ca kíp, ra giàn khoan dài ngày.
Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức bỏ phiếu sớm tại bến cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển và tiễn 2 đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ bầu cử sớm tại các nhà giàn DK1, tàu trực, ngư dân ta đang khai thác thủy hải sản trên biển.
Tham gia bầu cử sớm tại bến là cử tri thuộc tổ bầu cử và cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các tàu của Vùng 2 Hải quân chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức khai mạc bầu cử sớm tại nhà giàn DK1 và tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hai tàu chuyên trách sẽ đưa thùng phiếu đến từng điểm, đồng thời xây dựng phương án không để ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, với vai trò làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân rất vinh dự, tự hào khi là nơi đầu tiên của cả nước được thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM, góp phần thành công cuộc bầu cử cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp.
Ông Hoàng Trung Hiếu (Chi đội Kiểm ngư kiểm ngư số 2), Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực số 2, cho biết, do đặc thù nhiều cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, công tác chuẩn bị được triển khai sớm và kỹ lưỡng từng chi tiết.
Dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa to từ rạng sáng, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn có mặt từ sớm, sẵn sàng tham gia bầu cử.
Các khu vực bỏ phiếu sớm tại TPHCM:
Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng với khoảng 383 cử tri, gồm lực lượng Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 Hải quân.
Địa điểm bỏ phiếu tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451, đường 30/4, phường Phước Thắng, TPHCM).
Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng với khoảng 945 cử tri, gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực.
Địa điểm bỏ phiếu tại trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TPHCM).
Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban bầu cử xã Long Sơn với 450 cử tri, gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Địa điểm bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn, TPHCM).
Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng với 2.760 cử tri, thuộc Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro).
Địa điểm bỏ phiếu tại khu vực sân bay Vũng Tàu.