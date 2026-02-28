Các địa phương ở TPHCM có lãnh đạo Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Trong kỳ bầu cử lần này, cử tri TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 người ứng cử tại 13 đơn vị.

Theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12. Đơn vị này gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM sẽ bầu ra 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 5 người ứng cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM (Ảnh: Phạm Thắng).

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7. Đơn vị này gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử là 5 người.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4. Đơn vị này gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành; các xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 13. Đơn vị bầu cử gồm các phường: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định; các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM (Ảnh: Mạnh Quân).

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 9. Đơn vị gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông.

Ngoài ra, trong kỳ bầu cử này, TPHCM còn có 2 Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại địa bàn ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).