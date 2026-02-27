TPHCM rà soát nhân khẩu để đảm bảo không sót cử tri trong kỳ bầu cử

Ngày 27/2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp lần VII. Buổi làm việc do ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM chủ trì.

Tại cuộc họp, các tiểu ban giúp việc của Ủy ban bầu cử TPHCM đã báo cáo kết quả công tác bầu cử sớm ở 4 khu vực đặc thù, tiến độ triển khai các công tác bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã ban hành hướng dẫn và kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử từ ngày 2/3 đến 13/3.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp (Ảnh: Yến Nhi).

Thành phố cũng tích cực triển khai các hoạt động khác chuẩn bị tổ chức bầu cử gồm: phối hợp ghi hình chương trình hành động của người ứng cử; cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử bầu cử; cấp và bàn giao con dấu cho 13 ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 42 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố; in ấn, cấp phát tài liệu; hướng dẫn thùng phiếu, in thẻ cử tri, lập danh sách cử tri; thành lập 10 đoàn kiểm tra, đã giám sát 68 đơn vị cấp xã...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Văn Minh đề nghị các tiểu ban giúp việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành nội dung liên quan đến tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để cử tri theo dõi, nghiên cứu.

Các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo nội dung và hình thức phong phú, đa dạng trên nhiều nền tảng, đặc biệt là nền tảng mạng xã hội.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử (Ảnh: Yến Nhi).

Công an TPHCM phối hợp ủy ban bầu cử các địa phương rà soát, thống kê danh sách cử tri, đảm bảo chính xác, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Các lực lượng cũng rà soát nhân khẩu, trạng thái thực tế cư trú của người dân trên địa bàn để đảm bảo không bỏ sót cử tri, nhất là tại các khu vực có biến động dân cư lớn như khu nhà trọ, chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị phối hợp xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử theo quy định, thường xuyên rà soát, theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử để kịp thời xử lý khi có vấn đề phát sinh.

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, tính đến 9h30 ngày 27/2, thành phố có 1.280 cử tri đã đi bầu cử sớm.