TPHCM sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở phường, xã trong tháng 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa có chỉ đạo về phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đặc thù cấp xã trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố thống nhất với việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tại phường, xã, đặc khu có tính đặc thù do Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo trước đó.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phường Dĩ An, xã Phú Giáo, xã Dầu Tiếng, xã Bắc Tân Uyên, xã Đất Đỏ tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Các địa phương phối hợp với Sở Tài chính đánh giá khả năng chuyển đổi đơn vị sự nghiệp (trước sắp xếp) thành công ty cổ phần để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Trong đó, phường Tân Uyên cần phối hợp với Sở Nội vụ kiện toàn cơ cấu tổ chức, tính pháp lý của Xí nghiệp công trình công cộng. Các đơn vị đánh giá đề xuất phương án sắp xếp hoặc giải thể Xí nghiệp công trình công cộng theo đúng quy định. Các phần việc trên cần hoàn thành trong tháng 1.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND đặc khu Côn Đảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất tiếp tục giữ nguyên mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ đối với Ban Quản lý Cảng Bến Đầm và Trạm Cung cấp nước do tính chất đặc thù của đơn vị.

Đặc khu Côn Đảo phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công là đơn vị tự chủ nhóm 3 do UBND đặc khu quản lý. Cơ quan trên được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý chợ, Ban Quản lý Công trình công cộng và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì rà soát kết quả thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tại các xã, phường, đặc khu; đồng thời phối hợp Sở Y tế đánh giá hoạt động 168 trạm y tế cấp xã.

Theo phương án do Sở Nội vụ trình UBND TPHCM, thành phố dự kiến sắp xếp hệ thống đơn vị công lập từ 2.603 đơn vị xuống còn 2.385 đơn vị, giảm 218 đơn vị.

Cụ thể, khối đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố được tổ chức lại từ 49 đầu mối còn 40 đầu mối, giảm 9 đơn vị. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, số lượng giảm từ 528 xuống 377, tương ứng cắt giảm 151 đơn vị. Ở cấp xã, số đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp từ 2.026 còn 1.968, giảm 58 đơn vị.

Đồng thời, thành phố dự kiến thành lập mới 466 đơn vị theo chỉ đạo của Trung ương. Trong đó gồm 168 trạm y tế; 130 Trung tâm cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trực thuộc 130 UBND cấp xã hiện chưa có.

TPHCM dự kiến hợp nhất, tổ chức lại 38 trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao, trung tâm văn hóa - thể thao - truyền thanh thành 38 Trung tâm cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu; đồng thời thành lập 168 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp xã.