Trí tuệ, đoàn kết, đổi mới là nền tảng giai đoạn phát triển mới của TPHCM

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã có những chia sẻ về chặng đường vừa qua của thành phố.

Trước bối cảnh quốc tế, khu vực biến động nhanh, phức tạp và yêu cầu ngày càng cao về năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, các ý kiến của Bí thư Trần Lưu Quang làm rõ vai trò, trách nhiệm và phương thức đóng góp của TPHCM đối với các mục tiêu chiến lược của Đại hội.

Từ thực tiễn lãnh đạo, điều hành nhiệm kỳ qua, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh yêu cầu phát huy trí tuệ, đoàn kết và đổi mới như nền tảng cốt lõi để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Q.Huy).

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước tròn 40 năm kiên trì đổi mới, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Việc nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua của TPHCM không chỉ để đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng là để xác lập rõ hơn vai trò, trách nhiệm và phương thức đóng góp của một trung tâm lớn đối với các mục tiêu chiến lược mà Đại hội thảo luận và quyết định.

Quyết sách đúng - Hành động hiệu quả

Chia sẻ về nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận đây là giai đoạn có bối cảnh đặc biệt khó khăn, với những tác động đan xen của đại dịch, suy giảm kinh tế toàn cầu và sức ép đô thị hóa ngày càng lớn. Cùng với đó, các vấn đề về hạ tầng, môi trường, dân số và ngập nước đồng thời gia tăng, tạo ra những áp lực chưa từng có đối với sự phát triển của thành phố.

Trong hoàn cảnh ấy, điều đáng quý nhất là TPHCM không chùn bước, không để đứt gãy động lực phát triển và vẫn giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước.

Điều đáng chú ý không chỉ là những con số tăng trưởng, mà là cách thức thành phố vượt qua khó khăn: kiên định mục tiêu, thống nhất trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo và nghiêm túc trong tổ chức thực hiện.

Thực tiễn cho thấy, trong những thời điểm thử thách nhất, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ TPHCM được thể hiện rõ nét thông qua việc giữ vững nguyên tắc, đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Một chuyển biến quan trọng của TPHCM trong nhiệm kỳ qua là đổi mới tư duy lãnh đạo và điều hành. Thành phố không chỉ tập trung giải quyết vấn đề trước mắt, mà từng bước chuyển sang tư duy kiến tạo phát triển: chủ động hơn trong thiết kế không gian phát triển, tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị.

"Đây cũng là sự cụ thể hóa yêu cầu xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng, phát triển nhanh nhưng bền vững, tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân; đổi mới sáng tạo đi đôi với kỷ cương và trách nhiệm", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM dẫn lại tinh thần mà Đại hội XIII đặt ra là trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới đã dần được cụ thể hóa vào công việc hằng ngày của cả hệ thống chính trị và từng lĩnh vực quản lý của thành phố.

Dấu ấn lớn của nhiệm kỳ này là việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 260/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố. Điều đó khẳng định một tư duy rất rõ: TPHCM không chỉ là một địa phương lớn, mà còn là một cực tăng trưởng của quốc gia. Thành phố không xin đặc quyền, xin ưu ái mà chỉ xin cơ chế để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển.

TPHCM không chỉ là một địa phương lớn, mà còn là một cực tăng trưởng của quốc gia (Ảnh: Nam Anh).

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm kỳ mà Đảng bộ TPHCM vượt qua nhiều thử thách, giữ vững vai trò đầu tàu và tạo nền móng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Trên nền tảng đó, TPHCM bước vào Đại hội XIV với tâm thế chủ động hơn, tự tin hơn và trách nhiệm lớn hơn trước Đảng, trước nhân dân và tương lai đất nước.

Đồng thời, đây cũng là yêu cầu rất rõ. TPHCM phải tổ chức thực hiện các cơ chế ấy một cách nghiêm túc, hiệu quả, minh bạch; biến chủ trương đúng thành kết quả cụ thể, đo đếm được trong thực tiễn.

Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích cơ chế chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là năng lực tổ chức thực hiện; dám nghĩ, dám làm phải đi liền với biết làm, làm đến nơi đến chốn và chịu trách nhiệm đến cùng.

Mọi quyết sách phải được kiểm nghiệm bằng hiệu quả thực tế, bằng sự chuyển biến trong đời sống người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

"Trong suốt nhiệm kỳ, thành phố từng bước chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào bất động sản và dịch vụ truyền thống sang mô hình dựa trên những động lực bền vững hơn, gồm khoa học - công nghệ, kinh tế số, tài chính, logistics, công nghiệp hiện đại và thân thiện môi trường", Bí thư Trần Lưu Quang cho hay.

Cùng với đó, TPHCM đã chuyển từ phát triển đơn lẻ sang phát triển trong không gian kinh tế vùng, gắn kết chặt chẽ hơn với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; phù hợp với định hướng lớn của Đảng về phát triển cân bằng, hài hòa giữa các vùng, phát huy lợi thế so sánh và tạo sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế.

Nơi hội tụ trí tuệ - động lực tăng trưởng

Chia sẻ về chặng đường phía trước, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh rằng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII không phải là đích đến, mà là nền móng quan trọng để thành phố bước vào giai đoạn phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

Trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thành phố cần vươn lên rõ nét hơn nữa để trở thành trung tâm tài chính, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghệ, đồng thời là trung tâm kết nối khu vực và quốc tế.

TPHCM rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động, hội nhập sâu rộng; có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố phấn đấu thuộc nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ - giáo dục - y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; phát triển đặc sắc, bền vững và giàu bản sắc văn hóa.

"Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt của Đảng bộ TPHCM là xây dựng thành phố trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, đủ năng lực lãnh đạo thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Thành ủy TPHCM, trí tuệ, đoàn kết và đổi mới không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết chính trị và chuẩn mực hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thành phố cần chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả. Những điều này để TPHCM xứng đáng là nơi hội tụ trí tuệ, là động lực tăng trưởng của cả nước; xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đi liền với đó là yêu cầu giữ vững kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất; đầu tư hạ tầng chiến lược; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nuôi dưỡng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh.

"Trên hết, mọi chủ trương, chính sách phải kiên định nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, để mọi thành quả phát triển quay trở lại phục vụ đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn", Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định.