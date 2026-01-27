1.000 kiều bào dự họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ tại TPHCM

Trong chuỗi sự kiện "Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh", kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài Tết Bính Ngọ 2026. Chương trình diễn ra ngày 6/2, với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, thăm hỏi kiều bào, thông tin về chủ trương, chính sách liên quan người Việt Nam ở nước ngoài, cùng những kết quả nổi bật và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Các kiều bào cũng được thông tin về kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kiều bào trải nghiệm Metro số 1 TPHCM trong chương trình Xuân Quê hương 2024 (Ảnh: Hải Long).

Nội dung tiếp theo chương trình sẽ truyền tải là việc phát huy nguồn lực kiều bào thông qua tổng hợp kiến nghị chính sách, chuyển hóa kinh nghiệm và tri thức thành giải pháp phục vụ phát triển.

Tham dự chương trình, các đại biểu sẽ hòa cùng không gian Tết cổ truyền dân tộc, các loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc; tham quan các sản phẩm tại gian hàng của doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn và doanh nghiệp TPHCM.

Bên cạnh hoạt động chính, thành phố tổ chức các chương trình kết nối địa phương trong ngày 5 và 6/2 dành cho 50 đại biểu tiêu biểu. Nội dung gồm khảo sát, kết nối đầu tư, tham quan hạ tầng khu công nghiệp thế hệ mới và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phục vụ hội nghị chủ đề “Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đồng hành cùng thành phố chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ làm lễ dâng hoa tượng đài Bác cùng lãnh đạo TPHCM. Các đại biểu cũng dự hội nghị thảo luận, hiến kế và đề xuất các giải pháp gắn kết nguồn lực kiều bào vào tiến trình chuyển đổi kép, cùng với các cơ chế đặc thù, hướng đi đúng đắn để phát triển kinh tế thành phố nhanh và bền vững.

Ngoài chương trình họp mặt, đoàn kiều bào sẽ tham quan triển lãm hình ảnh về đóng góp tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài tại triển lãm “Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh”.

Triển lãm được tổ chức tại Công viên Lam Sơn (đối diện Nhà hát TPHCM); đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao, đối diện Công viên Chi Lăng); đường Pasteur - Lý Tự Trọng, Nhà truyền thống cách mạng, số 1 Ba Cu (phường Vũng Tàu); Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa), Trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương), khu vực công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ (phường Bình Dương).