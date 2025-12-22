Ngày 22/12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu lệch Đông, sau đó duy trì cường độ ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình trên các vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, trục đi qua khu vực Trung Bộ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, chuyên gia Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, trong khoảng 3-10 ngày tới, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định, sau đó có xu hướng di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần.

TPHCM đón không khí lạnh, thời tiết mát mẻ dịp Giáng sinh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tuy nhiên, vào khoảng 24-25/12, không khí lạnh nhiều khả năng sẽ được tăng cường trở lại. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh tiếp tục chi phối vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới với trục qua Trung Bộ duy trì trạng thái ổn định.

Ảnh hưởng của khối không khí lạnh được dự báo sẽ khiến nhiệt độ tại TPHCM giảm, rõ rệt nhất vào ban đêm và sáng sớm. Thời tiết trong dịp lễ Giáng sinh năm nay nhiều khả năng duy trì trạng thái mát mẻ, dễ chịu, tạo cảm giác se lạnh so với những ngày trước đó.

“Trong khoảng 10 ngày tới, thời tiết TPHCM hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày nắng mạnh, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe”, ông Quyết khuyến cáo.

Dự báo trong ngày 25/12, một số khu vực tại TPHCM có thể xuất hiện mưa nhẹ, thời tiết mát mẻ, nền nhiệt giảm. Đến khoảng ngày 27/12, một đợt không khí lạnh mới được dự báo sẽ tiếp tục tăng cường, tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ.