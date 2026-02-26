TPHCM đổ mưa trong ngày vía Thần Tài

Sáng 26/2, TPHCM xuất hiện mưa bay lất phất, trời nhiều mây, không có nắng. Hơn 9h, mưa bắt đầu nặng hạt tại nhiều phường trung tâm ở TPHCM. Người dân phải mặc áo mưa khi di chuyển bằng xe máy trên đường. Đến 9h30, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên diện rộng tại nhiều phường ở TPHCM trong ngày vía Thần Tài.

Mưa tại khu vực đường Âu Cơ, phường Hòa Bình, TPHCM lúc 9h20 (Ảnh: An Huy).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết, tổng lượng mưa ghi nhận trong sáng nay tại khu vực TPHCM và lân cận gồm: DK1 Tư Chính 37,4mm; Phước Hội 36,6mm; Bà Rịa 31,8mm; Mỹ Xuân 24,4mm; Bàu Lâm 24mm; Cần Giờ 22,4mm; Xuyên Mộc 21,6mm; Xuân Sơn 12,2mm; Phước Hòa 12,2mm.

Theo ông Hưng, mưa hình thành do rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, gây hội tụ ẩm trên khu vực Nam Bộ.

TPHCM trong ngày 26/2 dự báo có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to (Ảnh: An Huy).

Dự báo ngày 26/2, TPHCM có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày 27/2, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Đến ngày 28/2, mưa giảm rõ rệt cả về diện và lượng, chỉ còn xảy ra vài nơi, mang tính cục bộ và kết thúc đợt mưa trái mùa.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hôm nay, khu vực Nam Bộ có mưa dông trái mùa trên diện rộng; TPHCM cần đề phòng mưa lớn vào giờ tan tầm. Theo dự báo, đợt mưa xuất hiện rải rác trong ngày. Sáng và trưa có nắng gián đoạn, mây thay đổi khiến nền nhiệt dịu hơn, dao động từ 23 đến 31 độ C. Chiều tối, mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.