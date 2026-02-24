Nhiều nơi trên cả nước mưa to, mưa trái mùa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 25-26/2, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h, cục bộ có nơi trên 70mm/24h.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 26-27/2, khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng có khả năng xảy ra mưa rào và dông trái mùa, mưa tập trung chiều và tối. Lượng mưa phổ biến ở các khu vực này phổ biến 10-20mm/24h, cục bộ có nơi trên 50mm/24h.

Nhiều nơi trên cả nước mưa to hai ngày tới (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 25/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.