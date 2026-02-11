TPHCM mưa trái mùa cận Tết Bính Ngọ

Chiều 11/2 (24 tháng Chạp), nhiều khu vực ở TPHCM bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa khiến người đi xe máy không kịp trú mưa.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại phường Bình Thới, Thủ Đức, Hiệp Bình,... cơn mưa không quá nặng hạt, nhưng hạn chế tầm nhìn, phương tiện di chuyển chậm.

TPHCM xuất hiện mưa trái mùa chiều 11/2 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, từ sáng sớm bầu trời thành phố nhiều mây, âm u, một số khu vực xuất hiện mưa rải rác.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân của đợt mưa trái mùa hôm nay là do không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao.

Lúc 15h20, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa kèm dông, sét tại các phường, xã như Thủ Đức, Hiệp Bình, Tăng Nhơn Phú, Long Trường, Phước Long, Cầu Ông Lãnh, Diên Hồng, Tân Hưng, Nhà Bè...

Trong chiều nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 5-30mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.