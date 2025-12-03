TPHCM đề xuất Trung ương hỗ trợ 10.000 tỷ đồng chỉnh trang đô thị

UBND TPHCM vừa đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 cho đề án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh, rạch. Việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy Bình Dương và Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Cần phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa để xóa nhà tạm trên và ven sông, kênh, rạch…”.

Một nhánh rạch Xuyên Tâm tại TPHCM bị ô nhiễm nghiêm trọng (Ảnh: Bảo Quyên).

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đề ra mục tiêu đến cuối năm 2030, thành phố phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh, rạch (20.000 căn).

TPHCM đã phê duyệt đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên, ven sông, kênh, rạch trên địa bàn giai đoạn 2025-2030 và một đề án tương tự trên địa bàn quận 8 cũ. Tổng nhu cầu nguồn vốn để thực hiện 2 đề án là 105.000 tỷ đồng.

Thời gian qua, TPHCM tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tăng trưởng kinh tế “hai con số”, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông chiến lược (đặc biệt là đường sắt đô thị) và triển khai nhiều dự án kết nối liên vùng.

Công tác chỉnh trang đô thị, di dời và bố trí tái định cư đối với nhà ven kênh, rạch cần nguồn lực rất lớn, nhất là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Do đó, khả năng cân đối ngân sách của thành phố trước mắt rất khó khăn.

UBND TPHCM kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, xem xét hỗ trợ thêm cho thành phố 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương về biến đổi khí hậu, xử lý ô nhiễm môi trường.