Ông Võ Hoàng Ngân làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Chiều 30/9, UBND TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Buổi làm việc có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam công bố các quyết định cán bộ. Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Hoàng Ngân được điều động đến nhận công tác tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, giữ chức Giám đốc.

Đồng thời, UBND TPHCM cũng điều động, bổ nhiệm các Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM làm Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, gồm: ông Trương Trung Kiên, ông Phạm Văn Tuấn, bà Dương Thảo Hiền, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Ông Võ Hoàng Ngân tại lễ trao quyết định của UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Ông Võ Hoàng Ngân (SN 1978) quê ở Bình Dương, tốt nghiệp khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Ông Võ Hoàng Ngân giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM từ ngày 1/7 đến nay.

Trước khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Võ Hoàng Ngân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũ (nay là TPHCM) bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 1/3. Trước đó, ông giữ chức Phó giám đốc, quyền Giám đốc Sở Xây dựng rồi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũ.

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 29/9, các đại biểu đã thông qua tờ trình của UBND thành phố về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM chính thức hoạt động từ ngày 1/10, trên cơ sở tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng. Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và các hoạt động khác của UBND TPHCM.