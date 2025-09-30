Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa được chuyển qua Saigontourist

Chiều 30/9, UBND TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Buổi làm việc có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa tới nhận nhiệm vụ tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa tại lễ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại hội nghị, UBND TPHCM cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (SN 1977) quê quán tại tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh), có trình độ Thạc sĩ Quản trị công, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn, Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa có quá trình công tác gắn liền với địa bàn TPHCM, trải qua nhiều chức vụ.

Tháng 3/1999-7/2004, bà là chuyên viên Sở Địa chính - Nhà đất TPHCM, chuyên viên Sở Xây dựng TPHCM.

Tháng 7/2004-9/2006, bà là học viên chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của Thành ủy TPHCM.

Tháng 9/2006-2/2012, bà là chuyên viên, Phó chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư thuộc Sở Xây dựng TPHCM.

Tháng 2/2012-2/2013, bà là học viên Học viện Chính trị Hành chính Khu vực II. Tháng 2/2013-6/2013, bà là Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư thuộc Sở Xây dựng TPHCM.

Tháng 6/2013-12/2015, bà là Quận ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp cũ.

Tháng 12/2015-10/2020, bà là Đảng ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

Tháng 10/2020-7/2025, bà là Giám đốc Sở Du lịch TPHCM trước khi sắp xếp. Từ 1/7 đến nay, bà giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TPHCM mới (hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).