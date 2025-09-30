Ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM

Chiều 30/9, UBND TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Buổi làm việc có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam công bố các quyết định cán bộ. Theo đó, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Người tiền nhiệm là ông Võ Hoàng Ngân được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Ông Trần Quang Lâm tại lễ trao quyết định của UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Ông Trần Quang Lâm (SN 1973) quê quán tại tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị), có trình độ Kỹ sư Giao thông, Thạc sĩ Kỹ thuật, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Quang Lâm có quá trình công tác gắn liền với ngành giao thông vận tải, có thời gian dài làm việc tại TPHCM.

Tháng 10/1996-6/2004, ông là Kỹ sư Tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát của Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam (Tedi South) thuộc Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Tháng 7/2004-8/2006, ông là chuyên viên của Khu Quản lý giao thông đô thị TPHCM trực thuộc Sở Giao thông Vận tải cũ (nay là Sở Xây dựng).

Tháng 9/2006-9/2010, ông là chuyên viên Phòng Quản lý giao thông. Tháng 9/2010-7/2014, ông là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Tháng 8/2014-4/2019, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó giám đốc, sau đó là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở, Phó giám đốc điều hành Sở Giao thông Vận tải cũ.

Tháng 4/2019-2/2025, ông Trần Quang Lâm là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũ. Từ tháng 2 đến tháng 5, ông làm Giám đốc Sở Giao thông công chánh TPHCM cũ.

Từ tháng 5 đến nay, ông Trần Quang Lâm làm Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.