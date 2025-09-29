Kỳ họp HĐND TPHCM có khối lượng công việc lớn nhất sau sắp xếp

Sáng 29/9, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề). Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, cùng các Phó bí thư Thành ủy và lãnh đạo sở, ngành.

Kỳ họp còn có sự tham dự của ông Phạm Viết Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trước kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong 9 tháng đầu năm, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành của chính quyền các cấp, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số tồn đọng, đặc biệt là các nút thắt trong phân cấp, phân quyền, giải ngân đầu tư công.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhận định, đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ khi thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, với 41 Nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua, gồm 9 Nghị quyết quy phạm pháp luật và 32 Nghị quyết cá biệt, bao quát đầy đủ các lĩnh vực: kinh tế - ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội và pháp chế.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, đây đều là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của thành phố, nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp HĐND thành phố sáng 29/9 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 11 tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó có quy định hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn; quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, khu dân cư.

Thành phố cũng xem xét mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025-2026; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục...

Kỳ họp cũng xem xét 41 tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt. HĐND TPHCM sẽ bãi bỏ các nghị quyết trước đây của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi hợp nhất đơn vị hành chính.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND TPHCM sáng 29/9 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại kỳ họp lần này, HĐND TPHCM cũng xem xét, thông qua tờ trình của UBND TPHCM về thành lập Sở Quy hoạch Kiến trúc. Theo tờ trình, Sở Quy hoạch Kiến trúc được thành lập trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng.

Sở Quy hoạch Kiến trúc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TPHCM diễn ra ngày 20/2, các đại biểu đã thống nhất việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Trong đó, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc được tổ chức lại, hợp thành Sở Xây dựng TPHCM.

Đến kỳ họp HĐND TPHCM diễn ra ngày 18/4, các đại biểu thống nhất thông qua tờ trình của UBND TPHCM về việc thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh.