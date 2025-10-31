Hơn 700 đại biểu tham dự hội thảo góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV

Ngày 31/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta.

Các văn kiện dự thảo trình Đại hội không chỉ tổng kết hành trình 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới mà còn vạch ra những định hướng chiến lược, những quyết sách lớn lao để đưa đất nước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo (Ảnh: Mạnh Thắng).

Việc góp ý, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện này, theo ông Huấn, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Trong đó giới khoa học - với sứ mệnh trí tuệ và trách nhiệm xã hội - đóng vai trò tiên phong, mang đến những phân tích sâu sắc, đề xuất sáng tạo dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc.

Với ý nghĩa đó, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và địa chính trị đa cực, Đảng ta cần những quyết sách chiến lược không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn định hình tương lai, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Hội thảo là cơ hội quý để những người làm khoa học đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, chia sẻ những trăn trở, suy ngẫm về các nội dung có tính chiến lược đã được trình bày trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông Đoàn Minh Huấn tin rằng chỉ khi kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và thời đại, chúng ta mới có thể đóng góp thiết thực vào Văn kiện của Đại hội XIV.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và học viên của học viện cùng các cơ quan nghiên cứu lý luận.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 700 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và học viên cùng các cơ quan nghiên cứu lý luận (Ảnh: Mạnh Thắng).

Hội thảo gồm hai phiên thảo luận chính: Phiên thứ nhất với chủ đề “40 năm Đổi mới và kết quả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”; phiên thứ hai “Định hướng phát triển và những quyết sách chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng”.

Các ý kiến cho rằng, dự thảo các văn kiện cần tiếp tục cập nhật tinh thần, nội dung của các quyết sách chiến lược, thể hiện qua các nghị quyết ban hành trong thời gian qua và sắp tới của Bộ Chính trị.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ mới. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với công tác cán bộ, kỷ luật, kỷ cương và văn hóa trong Đảng được coi là nhân tố quyết định bảo đảm thành công của mọi chủ trương, đường lối của Đảng…