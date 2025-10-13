Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM gồm 11 nhân sự

Sáng 13/10, tại Hội trường Học viện Cán bộ TPHCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên trù bị. Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và đại diện các cơ quan Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM triệu tập 547 đại biểu, trong đó 106 đại biểu đương nhiên, 441 đại biểu chỉ định đại diện cho toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ TPHCM. Trong phiên trù bị, Đại hội có sự tham dự của 546 đại biểu.

546 đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (Ảnh: Q.Huy).

Tại phiên trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 11 nhân sự gồm: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Các đại biểu cũng bầu ra Đoàn Thư ký Đại hội gồm: Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Trương Thanh Nga; Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng.

Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I).

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội gồm 5 nhân sự: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng; Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Chí Trung; Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Võ Huy Hoàng; Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Huỳnh Văn Dân; Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I cũng thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc của phiên chính thức. Các đại biểu cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TPHCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I).

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 15/10. Trong đó, phiên trù bị diễn ra vào ngày 13/10, phiên chính thức khai mạc sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.

Lễ khai mạc của phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM, phiên khai mạc Đại hội được truyền tới bốn điểm cầu gồm UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo. Các điểm cầu được tổ chức nhằm tạo điều kiện để nhân dân tại các cơ sở Đảng theo dõi, đóng góp ý kiến.