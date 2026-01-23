30 tác phẩm vào vòng bình chọn online Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025

Ngày 23/1, ban tổ chức cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025 đã công bố 30 tác phẩm lọt vào vòng bình chọn online. Đây đều là những bài thi xuất sắc, được ban giám khảo đánh giá cao cả về 4 tiêu chí, gồm tính cấp thiết và ý nghĩa xã hội; tính hợp lý, logic và đúng chủ đề; nội dung và hình thức trình bày; tính sáng tạo và đổi mới.

10 bài thi thuộc chủ đề "Lướt mạng - Mất mạng"

- Hệ thống hỗ trợ giám sát trạng thái người lái - tác giả Khoa Minh Trí

- Hộp điện thoại thông minh (Safety Box) - tác giả Chu Tiến Đạt

- Giải pháp học sâu phát hiện người lái xe sử dụng điện thoại và cảnh báo nguy cơ tai nạn nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ - tác giả Mai Trọng Hữu

- DriveGuard - Ứng dụng cảnh báo nguy hiểm khi lái xe sử dụng điện thoại - tác giả Nguyễn Quang Nam

- Tuân thủ chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông - tác giả Phạm Ngọc Quý

- Hệ thống cảnh báo “Tập trung để sống” – Giải pháp giảm thiểu tai nạn do sử dụng điện thoại khi lái xe (“Focus to Live – Smart Anti-Distraction System”) - tác giả Nguyễn Ngọc Khuê

- Sử dụng công nghệ thông minh, giáo dục nhận thức và chế tài để ngăn chặn nguy cơ mất tập trung khi tham gia giao thông - tác giả Phạm Viết Lâm

- Loa nhắc nhở tự động: Tập trung khi lái xe - tác giả Lê Thị Hồng Ngọc

- Hệ sinh thái công nghệ và truyền thông chống phân tâm khi lái xe (Drive Focus - DF) - tác giả Trần Sông Đà

- Trò chơi "Giao thông an toàn": Chinh phục mọi chặng đường an toàn - tác giả Trần Nguyễn Tuấn Anh

10 bài thi thuộc chủ đề "Điền vào chỗ trống"

- Hệ hống cảnh báo điểm mù chủ động '"Vành đai ánh sáng" - tác giả Đinh Xuân Dương

- SafeHalo: Mũ bảo hiểm thông minh cảnh báo điểm mù cho người đi xe máy - tác giả Nguyễn Đình Phong

- Hệ thống mô phỏng và tối ưu hạ tầng giao thông hỗn hợp dựa trên công nghệ AIoT - tác giả Nguyễn Minh Đức

- Thiết bị cảnh báo điểm mù xe có tải trọng lớn - tác giả Lê Văn Mạnh

- Giải pháp thiết bị cảnh báo điểm mù cho lái xe - tác giả Lý Hoàng Hùng

- Hệ thống cảnh báo sớm va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp dành cho xe máy bằng công nghệ Việt Nam Mã hiệu: BikeADAS - tác giả Hoàng Anh Tuấn

- Đèn xi nhan thông minh sau lưng (Back-Aware Signal Light) - tác giả Dương Quang Việt

- Dải nhận diện thông minh cảnh báo điểm mù trên xe ô tô - tác giả Lê Văn Thắng

- Điểm nhấn cảnh báo điểm mù - tác giả Lê Trọng Nguyên

- Gương an toàn - tác giả Hồ Thúy An

10 bài thi thuộc chủ đề "Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng"

- Mô hình 4 lớp An toàn giao thông học đường - tác giả Phan Hùng Dũng

- Biển cảnh báo về độ tuổi được phép điều khiển, mức xử phạt khi giao quyền điều khiển cho người chưa đủ tuổi theo quy định gắn trên xe mô tô, xe gắn máy - tác giả Đường Văn Mạnh

- Đưa môn "Luật Giao thông đường bộ" trở thành môn học bắt buộc ở cấp THCS - tác giả Nguyễn Mai Thủy

- "Một giây vội - Một đời hối" - tác giả Nguyễn Quang Huy

- Hệ thống kiểm soát an toàn học đường bằng QR code 3 tầng (SafeEduQR) - tác giả Võ Thị Hồng Lê

- Hệ sinh thái điều phối giao thông quốc gia - tác giả Nguyễn Yến Nhi

- Mỗi gia đình quân nhân là một gương sáng trong chấp hành Luật lệ An toàn giao thông - tác giả Hoàng Nghĩa Hiếu

- Hệ thống khóa thông minh phân quyền và xác thực độ tuổi điều khiển phương tiện - tác giả Trần Văn Hân

- Ứng dụng quản lý xe - Nguyễn Mạnh Long

- Hệ thống AI cảnh báo và ngăn chặn hành vi đưa chìa khóa cho người có nồng độ cồn (SmartKeyGuard) - tác giả Vũ Lê Ngọc Mai

Theo thể lệ vòng bình chọn online, các tác phẩm sẽ được đưa lên landing page của cuộc thi tại địa chỉ sangkienatgt.dantri.com.vn. Độc giả sẽ bấm vào ô đăng nhập hiển thị ở đầu trang, vào mục "Sản phẩm dự thi" và nhấn vào nút "Bình chọn" ngay dưới tác phẩm được yêu thích. Để chia sẻ tác phẩm dự thi lên trang facebook cá nhân, độc giả bấm vào nút "Chia sẻ" bên dưới thông tin tác phẩm.

Mỗi tài khoản của độc giả chỉ được bình chọn 1 tác phẩm tại mỗi hạng mục, và được bình chọn 1 lần. Top 3 bài dự thi có số lượt bình chọn cao nhất của mỗi chủ đề sẽ được cộng điểm bình chọn vào tổng điểm xét duyệt vòng chung kết.

Sau khi tổng kết số điểm từ ban giám khảo và điểm bình chọn online, 21 tác phẩm cao điểm nhất sẽ bước vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 27/1. Tại đây, các đội thi sẽ được trao đổi và tham vấn với các chuyên gia cố vấn để hoàn thiện sản phẩm dự thi.

Kết thúc trao đổi, tham vấn với các cố vấn, các thí sinh sẽ có 6-8 phút để trình bày trước ban giám khảo (có thể sử dụng sản phẩm trực quan để minh họa), tìm ra chủ nhân các giải thưởng của cuộc thi.

Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 28/1, công bố chủ nhân của các giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng 255 triệu đồng. Mỗi tình huống chủ đề sẽ có 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, các thí sinh cũng sẽ nhận được giấy chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức chương trình, giấy khen của báo Dân trí cùng Cúp lưu niệm.