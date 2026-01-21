Điểm chung của các bài thi nổi bật tại Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025

Cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025 sẽ công bố 30 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng bình chọn online từ ngày 22/1.

Theo ban tổ chức cuộc thi, sau gần 2 tháng phát đông, có gần 600 bài dự thi từ đông đảo tầng lớp cư dân, đặc biệt là nhóm sinh viên, học sinh - nhóm đối tượng mục tiêu của chủ đề Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025 - gửi về tranh tài.

"Lướt mạng - mất mạng" trở thành chủ đề được nhiều thí sinh lựa chọn nhất. Về giải pháp công nghệ, phần lớn các tác giả đều hướng tới việc tạo ra một ứng dụng cảnh báo hoặc hạn chế triệt để việc sử dụng điện thoại trong không gian cabin. Một số tác giả đã có sản phẩm mô phỏng, ứng dụng thực tế và cho thấy sự đầu tư trong phát triển ý tưởng.

Các bài thi có demo minh họa mang lại lợi thế không nhỏ cho thí sinh tham dự (Ảnh: Mạnh Quân).

Cảnh báo điểm mù trở thành mẫu số chung cho nhiều bài thi tại chủ đề "Điền vào chỗ trống". Đây là giải pháp thực tế nhằm giảm tình trạng va quệt của các xe khi không ước lượng chính xác được khoảng cách.

Ngoài ra, tạo ra các điểm đỗ giới hạn thời gian tại nơi xung đột giao thông phổ biến hay tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân là cách nhiều tác giả cùng chủ đề lựa chọn cho các giải pháp, ý tưởng đưa vào bài thi.

Với "Trao chìa vội vàng", một số tác giả lựa chọn xây dựng các ứng dụng quản lý xe, cảnh báo ngăn chặn gắn với chìa khóa phương tiện nhằm tránh "trao chìa" cho người chưa đủ tuổi điều khiển hoặc có sử dụng cồn.

Ở chủ đề này, số lượng ý tưởng tuyên truyền giáo dục nhiều áp đảo, cho thấy các thí sinh có chung nhận định về việc nâng cao ý thức của gia đình, người giám hộ là chìa khóa quan trọng nhất giúp giảm thiểu tai nạn giao thông do hành vi sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ kỹ năng và kiến thức luật giao thông.

Đặc biệt hơn, không ít thí sinh đưa ra các sáng kiến, ý tưởng áp dụng cho cả 3 chủ đề dự thi, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giao thông thông minh, an toàn.

Theo các tác giả, dựa trên dữ liệu thu thập từ các camera giám sát đang được phân bố rộng khắp các đô thị, cơ quan chức năng có thể xây dựng được các bản đồ số về giao thông tại Việt Nam và nhận biết sớm sai phạm thông qua AI, từ đó, đưa các ý tưởng tuyên truyền đến gần hơn với người tham gia giao thông, cũng như dự đoán và phòng ngừa sớm các sự cố có thể xảy ra.

Tại vòng Chung khảo bắt đầu từ ngày 22/1, các bài thi được lựa chọn sẽ được đăng tải trên landing page của cuộc thi trên báo Dân trí. Độc giả sẽ tiến hành bình chọn online cho các giải pháp, sáng kiến, ý tưởng yêu thích nhất. 5 bài thi của mỗi tình huống được bình chọn nhiều nhất sẽ được cộng điểm vào bảng điểm tổng.

Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Hà Nội, vào ngày 27-28/1. Các đội thi sẽ có 24h làm việc với chuyên gia cố vấn (mentor) để hoàn thiện bài dự thi. Sau đó, các thí sinh sẽ trình bày trước ban giám khảo (có thể sử dụng sản phẩm trực quan để minh họa) trong 6-8 phút.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào chiều ngày 28/1, công bố chủ nhân của các giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng 255 triệu đồng. Mỗi tình huống chủ đề sẽ có 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, các thí sinh cũng sẽ nhận được giấy chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức chương trình, giấy khen của báo Dân trí cùng Cúp lưu niệm.