Bắt đầu vòng bình chọn online Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025

Gần 600 tác phẩm gửi về cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 đã trải qua vòng sơ khảo - chung khảo diễn ra ngày 15-16/1 tại báo Dân trí. Các giám khảo đã làm việc công tâm để chọn ra 30 tác phẩm, thuộc 3 chủ đề để đưa vào vòng thi bình chọn online.

Theo đó, top 3 bài dự thi có số lượt bình chọn cao nhất của mỗi chủ đề sẽ được cộng điểm bình chọn vào tổng điểm xét duyệt vòng chung kết. Thời gian để bình chọn online sẽ bắt đầu từ ngày 23/1 đến ngày 27/1.

Sau vòng bình chọn online, 21 tác giả, nhóm tác giả có tổng điểm cao nhất sẽ bước vòng vòng thi hackathon diễn ra vào ngày 27/1. Theo đó, các đội thi sẽ được trao đổi và tham vấn với các chuyên gia cố vấn để hoàn thiện sản phẩm dự thi.

Kết thúc trao đổi, tham vấn với các cố vấn, các thí sinh sẽ có 6-8 phút để trình bày trước ban giám khảo (có thể sử dụng sản phẩm trực quan để minh họa), tìm ra chủ nhân các giải thưởng của cuộc thi.

Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 28/1, công bố chủ nhân của các giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng 255 triệu đồng. Mỗi tình huống chủ đề sẽ có 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, các thí sinh cũng sẽ nhận được giấy chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức chương trình, giấy khen của báo Dân trí cùng Cúp lưu niệm.