Xác cá heo nặng 150kg dạt vào bờ biển Nhật Lệ

Ngày 21/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền địa phương và ngư dân đã chôn cất con cá heo chết dạt vào bờ biển.

Xác cá heo (ngư dân gọi là cá Ông) dài 2m, nặng khoảng 150kg, trôi dạt vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng và người dân chôn cất cá heo (Ảnh: Nhật Anh).

Cá heo được xem là linh vật mang đến may mắn, thường giúp đỡ ngư dân khi họ đi biển, do đó trước lúc chôn cất xác cá heo, lực lượng chức năng đã hỗ trợ ngư dân làm lễ theo tín ngưỡng.

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cơ quan chức năng đã tiêu độc, khử trùng khu vực phát hiện cũng như nơi chôn cất cá heo.