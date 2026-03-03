Tìm thấy thi thể nam thanh niên vụ nhảy cầu ở Đắk Lắk

Ngày 3/3, UBND xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nam thanh niên nhảy cầu Sêrêpốk hôm 1/3.

Nạn nhân được xác định là anh L.V.L. (26 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Nam thanh niên bỏ lại xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, khoảng 10h hôm nay, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, tìm thấy thi thể nạn nhân trên sông và bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Trước đó, khoảng 7h20 ngày 1/3, anh L. mặc quần đùi, áo khoác đen điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47AA-926.xx đi lên và dừng giữa cầu Sêrêpốk. Sau vài giây chần chừ, người này bất ngờ nhảy xuống sông.

Vụ việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người đi đường không kịp can ngăn. Thời điểm rơi xuống sông, nạn nhân đã vùng vẫy và kêu cứu nhưng do nước sông chảy xiết nên nhanh chóng bị chìm xuống.