Nam thanh niên nhảy cầu rồi vùng vẫy kêu cứu

Chiều 1/3, thông tin từ UBND xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, một nam thanh niên đã bỏ lại xe máy trên cầu Sêrêpốk và nhảy xuống sông, mất tích. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h20 cùng ngày.

Theo ghi nhận từ camera giám sát và lời kể của người dân, nam thanh niên mặc quần đùi, áo khoác đen đã đi bộ qua lại trên cầu Sêrêpốk trước khi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47AA-926.xx dừng giữa cầu. Sau vài giây chần chừ, người này bất ngờ nhảy xuống sông.

Nam thanh niên nhanh chóng nhảy xuống sông Sêrêpốk (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người đi đường không kịp can ngăn. Thời điểm rơi xuống sông, nạn nhân đã vùng vẫy và kêu cứu nhưng do nước sông chảy xiết nên nhanh chóng bị chìm xuống.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hòa Phú đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Xe máy cùng đôi dép người này để lại trên cầu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đến chiều cùng ngày, công tác tìm kiếm chưa có kết quả. Theo một nguồn tin, nam thanh niên trong vụ việc có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Cầu Sêrêpốk là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ tự tử. Để hạn chế tình trạng này, chính quyền xã Hòa Phú đã lắp đặt 3 camera AI trên cầu để theo dõi và nhiều biển cảnh báo với nội dung như: “Một bước nhảy kết thúc bạn, nhưng bắt đầu nỗi đau mãi mãi cho gia đình”; “Bạn ra đi, người ở lại đau khổ suốt đời”; “Cuộc sống quý hơn mọi nỗi buồn, người thân bạn sẽ mang nỗi đau suốt đời”… nhằm nhắc nhở những người có ý định dại dột hãy suy nghĩ về cuộc sống và người thân.