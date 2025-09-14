Hai học sinh tử nạn trên sông

Ngày 14/9, thông tin từ UBND xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng khiến 2 trẻ em mất tích, tử vong thương tâm.

Khoảng 16h ngày 13/9, em Lê Mô Y Sư (9 tuổi), Ksor Y Thon (9 tuổi) và Ksor Y Luân (6 tuổi), cùng trú tại buôn Mả Voi, xã Đức Bình, rủ nhau ra sông tắm và bị nước cuốn trôi.

Cơ quan chức năng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Tân Tân).

Nghe tiếng kêu dưới dòng sông, người dân cứu được Ksor Y Luân còn Lê Mô Y Sư và Ksor Y Thon mất tích.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng triển khai công tác tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, thi thể em Ksor Y Thon được trục vớt, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của xã Đức Bình nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

UBND xã Đức Bình cũng đề nghị Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đóng nước, hỗ trợ công tác tìm kiếm. Đồng thời, đề nghị chính quyền các xã Sơn Thành, Phú Hòa 1 huy động lực lượng phối hợp tham gia chốt chặn các vị trí hạ lưu để hỗ trợ tìm kiếm.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, thi thể em Lê Mô Y Sư đã được tìm thấy.