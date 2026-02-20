Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 7 người trong gia đình bị chìm đò

Ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên.

Theo ông Phúc, thi thể cháu N.D.C. (SN 2012, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) được tìm thấy cách khu vực chìm đò khoảng 15m.

Cơ quan chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân vụ chìm đò (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy thi thể ông N.V.T. (ông nội cháu C.) gần khu vực gặp nạn. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân về nhà để lo hậu sự.

Như Dân trí đã thông tin, trưa 19/2, gia đình ông T. gồm 7 người (3 người lớn, 4 trẻ em) sử dụng đò máy dân sinh đi chúc Tết nhưng không may đò bị chìm.

Vụ chìm đò khiến ông T. và cháu nội 14 tuổi mất tích. Bà C.T.N. (vợ ông T.) cùng một cháu bé 3 tuổi tử vong, 3 người còn lại (3 mẹ con) được cứu an toàn.