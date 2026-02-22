Tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu chở khách ở hồ Thác Bà

Sáng 22/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, vào lúc 7h20 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà.

Theo vị lãnh đạo, danh tính nạn nhân được tìm thấy là cháu H.Đ.M. (SN 2015, ở tỉnh Lào Cai). Thi thể nạn nhân được phát hiện và đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé 11 tuổi vào sáng 22/2 (Ảnh: Trần Thanh).

"Khu vực tìm thấy cháu bé nằm ngay sát hiện trường vụ chìm tàu. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại", vị lãnh đạo UBND xã Bảo Ái nói.

Như vậy, tới nay còn 5 người đang mất tích gồm: Hoàng Văn Thuận (SN 1983), Hoàng Thị Tuyết (SN 1966), Triệu Thị Huân (SN 1978), Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2012), Hoàng Thị Hoa (SN 1970).

Người nhái xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Trần Thanh).

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển số YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu ngoài lái tàu có 22 hành khách.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người mất tích, tàu khách bị chìm.