Cuộc sống cơ cực của gia đình ngư dân cứu sống 3 người trong vụ chìm đò

Những ngày qua, mạng xã hội cũng như người dân tỉnh Quảng Trị hết lời ngợi khen hành động dũng cảm của ông Cao Hữu Tình (SN 1978) và con trai Cao Hoàng Anh Đức (SN 2011), trú tại thôn Trường Long, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Bố con ông Tình là những người đầu tiên phát hiện vụ chìm đò xảy ra trên sông Gianh vào trưa 19/2 (mùng 3 Tết) và kịp thời cứu sống 3 người. Sau sự việc, bố con ông Đức đều bị nhiễm lạnh, giọng khản đặc, điện thoại bị hỏng vẫn chưa sửa được.

Ông Cao Hữu Tình và con trai (Ảnh: Nhật Anh).

Theo ông Tình, trước đó ông cùng 3 người con đi đò đến nhà người thân chúc Tết. Khi qua địa bàn xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, bố con ông phát hiện có người chới với giữa dòng nước.

Ông Tình điều khiển đò hỗ trợ, còn Đức lao xuống dòng nước lạnh cứu người. Bố con ông Tình vớt được 5 trong số 7 người gặp tai nạn chìm đò, trong đó 3 người được cứu sống. Hai người còn lại mất tích, được cơ quan chức năng tìm thấy thi thể vào chiều 20/2.

“Ban đầu tôi nghĩ ai đó say rượu, ngã xuống nước nên điều khiển đò lại gần để kéo họ vào. Đến nơi mới biết nhiều người bị nạn, tôi và con trai cứu sống được 3 người. Có cháu bé khoảng 3 tuổi tôi đưa được lên đò để sơ cứu, tiếc là cháu không qua khỏi. Một phụ nữ lớn tuổi khi con tôi đưa được vào bờ đã tử vong", ông Tình kể.

Cơ quan chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân vụ chìm đò (Ảnh: Nhật Anh).

Gia đình ông Tình làm nghề chài lưới, gắn bó với sông Gianh từ nhỏ, ông từng nhiều lần cứu người đuối nước. Tính đến nay, ông Tình và các con đã trực tiếp tham gia cứu vớt 14 người gặp nạn trên sông Gianh, trong đó có 6 người được cứu sống.

Điển hình năm 2025, ông và con trai thứ 2 (học lớp 8) từng cứu sống 2 vợ chồng bị chìm đò tại xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị. Năm 2019, ông Tình cứu một bé gái 10 tuổi bị đuối nước khi đi tắm sông cùng nhóm bạn.

Hành động dũng cảm cứu người bị chìm đò của bố con ông Cao Hữu Tình nhận được nhiều lời khen ngợi. Chính quyền xã Tuyên Bình đang lên kế hoạch để khen thưởng cho ông Tình và con trai.

Ít ai biết rằng, cuộc sống gia đình ngư dân này hết sức vất vả. Bản thân ông Tình ung thư tuyến giáp, vợ động kinh, con trai 5 tuổi là Cao Thành Tâm bị tim bẩm sinh. Ông Tình và con trai cả Cao Hoàng Anh Đức là lao động chính với nghề đánh cá trên sông. Đức đang học lớp 10, Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

"Bố cháu cứ 2 tháng lại phải vào bệnh viện điều trị ung thư một lần. Mẹ và em đều bị bệnh nên cháu phải phụ bố đi đánh cá. Vừa rồi cứu được 3 người cháu rất mừng, tiếc là không thể cứu hết tất cả mọi người", Đức trầm giọng khi nói về gia cảnh.

Vụ chìm đò cướp đi sinh mạng 4 người, trong đó có 2 cháu nhỏ (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Như Dân trí thông tin, trưa 19/2, chị Nguyễn Thị Bích Hà (SN 1990) cùng 4 người con (2 trai, 2 gái) và bố mẹ chồng dùng đò máy đi chúc Tết người thân. Đến giữa dòng sông Gianh, đò bị chìm, cả gia đình rơi xuống sông.

Chị Hà cùng 2 người con trai may mắn được cứu sống. Mẹ chồng và con gái út 3 tuổi của chị Hà dù được người dân đưa lên bờ nhưng không qua khỏi.

Bố chồng chị Hà là ông N.V.T. (SN 1958) và con gái lớn của chị là cháu N.D.C. (SN 2012) mất tích, đến chiều 20/2 được tìm thấy thi thể.

Gia đình chị Hà đều làm nông, cuộc sống nhiều khó khăn. Thời điểm chị Hà và gia đình gặp nạn, chồng chị là anh Nguyễn Văn Lương (SN 1988) đang chăm bố vợ ốm tại bệnh viện.