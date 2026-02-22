Thợ lặn kể quá trình tìm kiếm 6 người mất tích do lật tàu ở hồ Thác Bà
(Dân trí) - Theo thợ lặn Nguyễn Văn Lạc, chiếc tàu chở khách chìm sâu khoảng 17m, nằm nghiêng dưới đáy hồ Thác Bà (Lào Cai), bên trong tàu không phát hiện thi thể các nạn nhân.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 21, rạng sáng 22/2, khoảng 500 người gồm công an, quân đội, người dân cùng các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 6 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai.
Theo quan sát của phóng viên, khu vực xảy ra sự việc nằm ở giữa hồ Thác Bà. Từ khu vực bờ hồ tại mỏ đá Simco - Fansipan tới khu vực tìm kiếm các nạn nhân cách nhau khoảng 1,5km, lực lượng chức năng phải sử dụng tàu, thuyền cao tốc để tiếp cận hiện trường, tuy nhiên quãng đường di chuyển gặp khó khăn do trời tối, sương mù.
Để phục vụ quá trình tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng chức năng đã đưa cả máy cung cấp oxy từ bờ ra khu vực tìm kiếm giữa hồ Thác Bà.
Vừa kết thúc ca lặn tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà lúc 0h30 ngày 22/2, thợ lặn Nguyễn Văn Lạc (40 tuổi, quê Phú Thọ), Đội trưởng đội cứu hộ Đoan Hùng cho biết, anh cùng đồng đội sẽ tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm nay.
Theo anh Lạc, sau khi nhận được thông tin về sự việc đau lòng trên, đoàn cứu hộ của anh gồm 10 người đã di chuyển từ Phú Thọ lên Lào Cai để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.
Người đàn ông cho biết, khi anh lặn xuống đáy hồ khoảng 17m, thấy chiếc tàu chở khách bị chìm dưới bùn, tàu nằm nghiêng. Anh Lạc cho biết dưới đáy hồ nước trong, có thể quan sát rõ mọi thứ xung quanh tàu.
"Khi tôi lặn xuống đáy hồ, xung quanh khu vực tàu chìm không có nạn nhân nào cả. Theo tôi phán đoán, khi tàu chìm xuống, các nạn nhân sẽ lao ra bên ngoài. Quá trình lặn tìm kiếm bên trong và xung quanh chiếc tàu chở khách tôi không phát hiện thi thể nạn nhân nào", nam thợ lặn kể lại.
Anh Lạc cho biết đang chờ thêm thành viên của đội cứu hộ đi từ Phú Thọ lên, mang theo đồ đạc chuyên dụng để hỗ trợ việc tìm kiếm các nạn nhân.
Nói về những khó khăn trong quá trình lặn tìm kiếm nạn nhân, anh Lạc cho hay do không được trực tiếp nhìn thấy quá trình va chạm giữa 2 phương tiện, nên anh cũng chưa hình dung được tàu chở khách có bị đẩy ra xa so với vị trí nạn nhân bị rơi xuống nước hay không, từ đó gây khó khăn trong việc định vị nơi nạn nhân gặp nạn.
Còn anh Nguyễn Thành Phúc, đại diện Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, câu lạc bộ đã huy động 5 chiếc tàu cùng 20 người tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.
Theo anh Phúc, việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do mực nước hồ sâu, nhiệt độ xuống thấp kèm trời tối.
Trong đêm 21, rạng sáng 22/2, đội thợ lặn trong câu lạc bộ của anh Phúc gồm 5 người đã tích cực lặn tìm kiếm các nạn nhân dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng bao gồm quân đội, công an...
Trước khi tham gia lặn tìm kiếm các nạn nhân, các thợ lặn sử dụng máy cung cấp oxy để phục vụ quá trình lặn tìm kiếm.
Liên quan tới vụ việc trên, tối 21/2, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký ban hành văn bản hỏa tốc, gửi các đơn vị chức năng. Theo đó, Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, huy động các lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục ngay hậu quả vụ tai nạn.
Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
Chủ tịch tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với công an tỉnh, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn...
Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển số YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.
Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu ngoài lái tàu có 22 hành khách.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người vẫn đang mất tích, tàu khách bị chìm.
Danh tính những người mất tích gồm Hoàng Văn Thuận (SN 1983), Hoàng Thị Tuyết (SN 1966), Triệu Thị Huân (SN 1978), Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2012), Hoàng Đức Mạnh (SN 2015), Hoàng Thị Hoa (SN 1970) - nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí thông tin.