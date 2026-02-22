Thợ lặn kể quá trình tìm kiếm 6 người mất tích do lật tàu ở hồ Thác Bà

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 21, rạng sáng 22/2, khoảng 500 người gồm công an, quân đội, người dân cùng các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 6 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực xảy ra sự việc nằm ở giữa hồ Thác Bà. Từ khu vực bờ hồ tại mỏ đá Simco - Fansipan tới khu vực tìm kiếm các nạn nhân cách nhau khoảng 1,5km, lực lượng chức năng phải sử dụng tàu, thuyền cao tốc để tiếp cận hiện trường, tuy nhiên quãng đường di chuyển gặp khó khăn do trời tối, sương mù.

Người nhái tham gia lặn tìm kiếm các nạn nhân trên hồ Thác Bà đêm 21, rạng sáng 22/2 (Ảnh: Trần Thanh).

Để phục vụ quá trình tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng chức năng đã đưa cả máy cung cấp oxy từ bờ ra khu vực tìm kiếm giữa hồ Thác Bà.

Vừa kết thúc ca lặn tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà lúc 0h30 ngày 22/2, thợ lặn Nguyễn Văn Lạc (40 tuổi, quê Phú Thọ), Đội trưởng đội cứu hộ Đoan Hùng cho biết, anh cùng đồng đội sẽ tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm nay.

Theo anh Lạc, sau khi nhận được thông tin về sự việc đau lòng trên, đoàn cứu hộ của anh gồm 10 người đã di chuyển từ Phú Thọ lên Lào Cai để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.

Thợ lặn Nguyễn Văn Lạc (Ảnh: Trần Thanh).

Người đàn ông cho biết, khi anh lặn xuống đáy hồ khoảng 17m, thấy chiếc tàu chở khách bị chìm dưới bùn, tàu nằm nghiêng. Anh Lạc cho biết dưới đáy hồ nước trong, có thể quan sát rõ mọi thứ xung quanh tàu.

"Khi tôi lặn xuống đáy hồ, xung quanh khu vực tàu chìm không có nạn nhân nào cả. Theo tôi phán đoán, khi tàu chìm xuống, các nạn nhân sẽ lao ra bên ngoài. Quá trình lặn tìm kiếm bên trong và xung quanh chiếc tàu chở khách tôi không phát hiện thi thể nạn nhân nào", nam thợ lặn kể lại.

Anh Lạc cho biết đang chờ thêm thành viên của đội cứu hộ đi từ Phú Thọ lên, mang theo đồ đạc chuyên dụng để hỗ trợ việc tìm kiếm các nạn nhân.

Đêm 21, rạng sáng 22/2, hàng trăm người gồm công an, quân đội và các lực lượng chức năng tích cực tham gia tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà (Ảnh: Trần Thanh).

Nói về những khó khăn trong quá trình lặn tìm kiếm nạn nhân, anh Lạc cho hay do không được trực tiếp nhìn thấy quá trình va chạm giữa 2 phương tiện, nên anh cũng chưa hình dung được tàu chở khách có bị đẩy ra xa so với vị trí nạn nhân bị rơi xuống nước hay không, từ đó gây khó khăn trong việc định vị nơi nạn nhân gặp nạn.

Còn anh Nguyễn Thành Phúc, đại diện Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, câu lạc bộ đã huy động 5 chiếc tàu cùng 20 người tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Người nhái lặn xuyên đêm tìm 6 nạn nhân mất tích vụ lật tàu ở hồ Thác Bà (Video: Trần Thanh).

Theo anh Phúc, việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do mực nước hồ sâu, nhiệt độ xuống thấp kèm trời tối.

Trong đêm 21, rạng sáng 22/2, đội thợ lặn trong câu lạc bộ của anh Phúc gồm 5 người đã tích cực lặn tìm kiếm các nạn nhân dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng bao gồm quân đội, công an...

Trước khi tham gia lặn tìm kiếm các nạn nhân, các thợ lặn sử dụng máy cung cấp oxy để phục vụ quá trình lặn tìm kiếm.

Khu vực các nạn nhân bị mất tích trên hồ Thác Bà (Chấm tròn xanh) (Ảnh: Google map).

Liên quan tới vụ việc trên, tối 21/2, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký ban hành văn bản hỏa tốc, gửi các đơn vị chức năng. Theo đó, Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, huy động các lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục ngay hậu quả vụ tai nạn.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với công an tỉnh, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn...