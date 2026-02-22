Vụ lật tàu 6 người chết: Lái tàu không có cồn, âm tính ma túy

Liên quan vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2 trên hồ Thác Bà (Lào Cai), ngày 22/2, Bộ Công an cho biết cả hai lái tàu đều có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo quy định, và không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với chất ma túy.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác định các phương tiện còn hạn đăng kiểm hợp lệ.

Cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội triển khai lặn tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Bộ Công an).

Đến khoảng 17h20 ngày 22/2, sau gần 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ 6/6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2, khi tàu chở khách BKS YB-0876H (chở 23 người, bao gồm lái tàu T.V.N.) va chạm với tàu chở đá BKS YB-0919 (do N.V.T. điều khiển).

Va chạm khiến tàu chở khách bị chìm trên mặt hồ rộng.

Ngay sau tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng chức năng tại chỗ, quân đội và người dân địa phương huy động tối đa lực lượng, trang bị chuyên dụng tiến hành tìm kiếm, cứu nạn xuyên đêm trong điều kiện đêm tối, sương mù và mặt hồ rộng, nước sâu.

Trong số 6 thi thể được tìm thấy có cháu H.Đ.M. (SN 2015), được phát hiện vào sáng 22/2, và 5 nạn nhân còn lại được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt, khám nghiệm và bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình (Ảnh: Bộ Công an).

Các lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương. Việc tìm được toàn bộ nạn nhân trong vòng chưa đầy 24 giờ, trong điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn, thể hiện quyết tâm rất cao của lực lượng cứu nạn, cứu hộ và cộng đồng địa phương.

Công an tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.