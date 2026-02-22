Người nhái xuyên đêm lặn tìm 6 người mất tích vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 21, rạng sáng 22/2, khoảng 500 người gồm công an, quân đội, người dân cùng các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 6 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai.

Người nhái lặn xuyên đêm tìm 6 nạn nhân mất tích vụ lật tàu ở hồ Thác Bà (Video: Trần Thanh).

Để phục vụ quá trình tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng chức năng đã đưa cả máy cung cấp oxy từ bờ ra khu vực tìm kiếm giữa hồ Thác Bà.

Theo chân một tổ công tác cứu nạn, phóng viên ghi nhận từ khu vực bờ hồ tại mỏ đá Simco - Fansipan tới khu vực tìm kiếm các nạn nhân khoảng 1,5km, lực lượng chức năng phải sử dụng tàu, thuyền cao tốc, tuy nhiên quãng đường di chuyển khó khăn do trời tối, sương mù.

Lúc 0h ngày 22/2, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn họp bàn phương án, huy động người nhái để lặn tìm các nạn nhân.

Người nhái bắt đầu lặn và tìm kiếm các nạn nhân lúc 0h30 ngày 22/2.

Anh Nguyễn Thành Phúc, đại diện Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, đơn vị này đã huy động 5 chiếc tàu cùng 20 người tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Theo anh Phúc, việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do mực nước hồ sâu khoảng 15m, nhiệt độ xuống thấp kèm trời tối. Tuy nhiên, anh cũng cho biết đơn vị sẽ tích cực hỗ trợ việc tìm kiếm các nạn nhân một cách tối đa.

Trước khi tham gia lặn tìm kiếm các nạn nhân, thợ lặn sử dụng máy cung cấp oxy để bơm vào các bình dưỡng khí, phục vụ quá trình lặn tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển số YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu ngoài lái tàu có 22 hành khách.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người vẫn đang mất tích, tàu khách bị chìm.

Danh tính những người mất tích gồm Hoàng Văn Thuận (SN 1983), Hoàng Thị Tuyết (SN 1966), Triệu Thị Huân (SN 1978), Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2012), Hoàng Đức Mạnh (SN 2015), Hoàng Thị Hoa (SN 1970) - nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí thông tin.