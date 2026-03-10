Tìm thấy nam sinh mất tích khi tắm biển Nha Trang

Sáng 10/3, lãnh đạo Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh mất tích tại khu vực bãi biển Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang).

Nạn nhân là V.Đ.M. (20 tuổi, trú xã Diên Điền), sinh viên một trường đại học tại Nha Trang.

Khu vực nam sinh M. tắm biển rồi gặp nạn (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, M. cùng 4 người bạn đến khu vực Hòn Chồng để tắm biển. Đến chiều tối, 4 người bạn lên bờ nhưng không thấy M. nên đã nhờ đội cứu hộ hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động người và phương tiện tổ chức tìm kiếm dọc bãi biển Hòn Chồng. Đến hơn 8h ngày 10/3, thi thể của M. được phát hiện.

Trước đó, ngày 7/3, tại phường Đông Hải (Khánh Hòa), một bé trai 9 tuổi cũng bị sóng lớn cuốn ra xa, dẫn đến đuối nước, tử vong.

Cơ quan chức năng cắm bảng “cấm bơi lội” dọc bãi biển Nha Trang do những ngày gần đây khu vực này xuất hiện sóng lớn (Ảnh: Trung Thi).

Hiện Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã cắm các biển cảnh báo nguy hiểm dọc bãi tắm Nha Trang. Cơ quan này khuyến cáo người dân và du khách không nên tắm biển tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi biển có sóng lớn. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ để kịp thời ứng cứu.