Lý do khiến 10 người tắm biển Nha Trang bị sóng cuốn ra xa

Ngày 21/2, lãnh đạo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cho biết chiều 20/2, lực lượng cứu hộ của đơn vị đã kịp thời cứu thành công 10 trường hợp bị sóng lớn cuốn trôi. Trong số này có một số du khách nước ngoài.

Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời tiết khu vực biển diễn biến phức tạp, biển động mạnh, sóng cao.

Tại biển Nha Trang những ngày Tết có sóng to, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không xuống tắm (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Lực lượng cứu nạn đã chủ động cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí nhân sự trực tiếp nhắc nhở người dân và du khách không xuống tắm khi sóng to. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người bất chấp khuyến cáo, cố tình xuống biển, dẫn đến các sự cố đáng tiếc.

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không tắm biển khi xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh hoặc có dấu hiệu dòng RIP (dòng chảy xa bờ); chấp hành nghiêm các biển cảnh báo, cờ hiệu nguy hiểm và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ tại chỗ.

Khi phát hiện người gặp nạn trên biển, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng hoặc điểm cứu hộ gần nhất.

Cũng theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, ngoài các trường hợp được cứu an toàn, lực lượng chức năng còn phát hiện, đưa vào bờ thi thể một nam giới là người nước ngoài trôi dạt trên vùng biển này.

Hiện Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh lai lịch và nguyên nhân vụ việc.