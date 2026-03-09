Nam thanh niên mất tích khi tắm biển Nha Trang

Ngày 9/3, lãnh đạo Ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết đội cứu hộ của đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi tắm biển tại Hòn Chồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/3, V.Đ.M. (20 tuổi, trú tại xã Diên Điền, Khánh Hòa) cùng 4 người bạn đến bãi tắm Hòn Chồng để tắm biển. Đến chiều tối, 4 người bạn lên bờ nhưng không thấy M. nên đã nhờ đội cứu hộ hỗ trợ.

Người thân của nam thanh niên gặp nạn túc trực bên bờ biển, chờ tin từ lực lượng chức năng (Ảnh: Trung Thi).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường tìm kiếm từ tối qua đến nay nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo bà Lan, một người buôn bán tự do tại khu vực này, thời điểm nhóm thanh niên tắm biển có sóng nhưng không lớn.

Trước đó, ngày 7/3, tại phường Đông Hải (Khánh Hòa), một bé trai 9 tuổi cũng bị sóng lớn cuốn ra xa, dẫn đến đuối nước, tử vong.

Ban quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không tắm biển tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi biển động. Khi xảy ra sự cố, cần hô hoán để lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp được bố trí dọc bãi biển phát hiện và ứng cứu kịp thời.