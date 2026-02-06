Tìm thân nhân người đàn ông đang điều trị tại bệnh viện ở Tây Ninh

Ngày 6/2, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, đơn vị đang tìm thân nhân cho người đàn ông lớn tuổi bị chấn thương sọ não, điều trị tại bệnh viện.

Theo bệnh viện, lúc 6h46 ngày 5/2, đơn vị này tiếp nhận một bệnh nhân nam, khoảng 70-75 tuổi, không rõ họ tên và địa chỉ. Trước đó, người dân phát hiện nạn nhân nằm bên lề Đường tỉnh 824, thuộc địa bàn xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Người đàn ông đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: N.H.).

Công an xã Đức Hòa đã đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Long An để tiếp tục điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não và đa thương. Hiện sức khỏe bệnh nhân diễn biến nặng, cần theo dõi và điều trị tích cực.

Theo bệnh viện, bệnh nhân không mang theo giấy tờ tùy thân và chưa xác định được người thân. Đặc điểm nhận dạng của nạn nhân là nam giới khoảng 70-75 tuổi, cao khoảng 1,6m, nặng khoảng 45kg, da ngăm đen.

Bệnh viện Đa khoa Long An đề nghị ai là người thân hoặc biết thông tin về bệnh nhân trên, liên hệ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện qua số điện thoại 02723826330 hoặc 02723581113 để phối hợp hỗ trợ.