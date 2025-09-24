Bà lão bán bắp bệnh nặng phải cấp cứu một mình trong viện, hiện thế nào?

Chia sẻ thông tin từ phòng Công tác xã hội, bà Nguyễn Thị Lành cho biết bản thân bán bắp ở chợ Thủ Đức, trọ trên phường Linh Đông (TP Thủ Đức cũ). Bà có 2 người con nhưng không nhớ chính xác họ ở đâu, chỉ biết "ở xa".

Qua thăm khám và làm các cận lâm sàng, người bệnh được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng huyết, suy thận cấp. Do sức khỏe yếu, bà không thể tự đi lại và chăm sóc cá nhân, lại không có người thân nào hỗ trợ nên rất khó khăn và bất tiện trong việc điều trị.

Để giúp người bệnh vượt qua hoàn cảnh trên, phía Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã phát thông báo khẩn và nhờ cộng đồng chia sẻ thông tin tìm gia đình cho cụ bà.

Ngày 17/9, hai người hàng xóm đã đến thăm bệnh nhân, đồng thời cho biết có thông tin liên hệ của người thân bà lão. Sau đó, 2 con của cụ Lành đã vào viện gặp và xem tình hình của mẹ. Đến nay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã khỏe và được cho xuất viện về nhà.

Bà Nguyễn Thị Lành thời điểm điều trị ở bệnh viện (Ảnh: BV).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào lúc 11h15 ngày 12/9, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tiếp nhận cụ bà trên trong tình trạng mệt, khó thở. Ngay lập tức, người bệnh được tiến hành các biện pháp cấp cứu.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Lành (74 tuổi) được người ở gần nhà trọ đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe xấu, không có người thân bên cạnh.

Bệnh nhân được các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức điều trị tích cực, song song với việc tích cực tìm người thân cho bà cụ qua nhiều kênh khác nhau.