Trưa 9/10, BSCKII Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) thông tin, vừa qua nơi này đã xảy ra vụ việc nhân viên y tế bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, khoảng 21h ngày 7/10, tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), đội ngũ y bác sĩ nhận thấy bệnh nhân N.T.S. (nhập viện ngày 30/9) có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở.

Lúc này, bác sĩ Nguyễn Văn Lê cùng ê-kíp trong ca trực đã tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân khoảng 20 phút nhưng tình trạng bệnh nhân không khả quan, nguy cơ tử vong rất cao.

Các nhân viên y tế tiếp tục cứu chữa hết sức cho bệnh nhân, đồng thời liên hệ thân nhân vào để giải thích tình trạng bệnh. Sau khi nhân viên y tế liên lạc qua điện thoại (vì không có sẵn thân nhân trong bệnh viện), khoảng 21h36, một nam thanh niên không rõ họ tên có mặt.

Thời điểm này, bác sĩ chưa kịp giải thích tình trạng bệnh nhưng người này quát tháo, có những lời lẽ nhục mạ, chửi mắng với kíp trực. Đáng chú ý, một điều dưỡng tên Thư đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân thì bị nam thanh niên dùng tay đánh 4 cái vào đầu.

Bị tấn công, điều dưỡng Thư choáng váng, tinh thần hoảng loạn không thể tiếp tục làm việc, phải nhập viện điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và Công an phường Phước Thắng đã nhanh chóng có mặt, mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã có văn bản báo cáo Sở Y tế TPHCM cùng các cơ quan chức năng.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (Ảnh: BV).

BSCKII Lâm Tuấn Tú cho biết, Bệnh viện kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực, xâm hại thân thể và tinh thần nhân viên y tế khi họ đang làm nhiệm vụ cứu chữa người bệnh.

Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại các giá trị nhân văn và đạo đức xã hội. Đơn vị trên sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân viên và đảm bảo môi trường y tế an toàn cho cộng đồng.

"Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu mong muốn nhận được sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu của người dân, để cùng nhau xây dựng môi trường y tế an toàn, nhân ái, văn minh và tôn trọng lẫn nhau, cũng như để đội ngũ y bác sĩ yên tâm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng", lãnh đạo đơn vị cho biết.