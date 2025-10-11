Tìm sản phụ rời bệnh viện sau khi sinh bé trai nặng 2,2kg ở Tây Ninh

Ngày 11/10, Bệnh viện Đa khoa Long An (tỉnh Tây Ninh) tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh đang được điều trị tại khoa Nhi của bệnh viện. Do trẻ bị bỏ lại, mỗi ngày bệnh viện phải bố trí nhân viên chăm sóc, mua sữa cho bé với chi phí khoảng 120.000 đồng.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 13h ngày 3/10, đơn vị tiếp nhận một sản phụ khai tên Tống Thị Dệt (38 tuổi, quê An Giang) đến nhập viện sinh con. Người này không có giấy tờ tùy thân, nên các thông tin về nhân thân chỉ được ghi nhận theo lời khai để phục vụ công tác quản lý hồ sơ.

Bé trai đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Long An (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Hôm sau, sản phụ sinh được một bé trai nặng 2,2kg. Do sinh non (31 tuần tuổi thai), bé được chuyển sang khoa Nhi để theo dõi và điều trị.

Đến khoảng 20h30 ngày 4/10, bệnh viện phát hiện sản phụ đã rời khỏi nơi điều trị mà không làm thủ tục xuất viện. Cơ quan chức năng địa phương nơi sản phụ khai báo cũng chưa xác minh được thông tin.

Hiện bé trai được chăm sóc, điều trị tại khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Long An, với chẩn đoán suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo, ai là người thân hoặc biết thông tin về sản phụ Tống Thị Dệt, xin liên hệ qua số điện thoại 02723826330 hoặc 02723581113 (Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa Long An).